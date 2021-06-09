شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: أمريكا تختلق «عدوا خياليا» بتبنيها قانونا للمنافسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت الصين الدوافع الأمريكية الداعمة لمشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي حديثا للاستثمار بقيمة 250 مليار دولار في التصنيع والتكنولوجيا في محاولة للتغلب على بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، قوله اليوم الأربعاء في إفادة صحفية دورية ببكين، إنه بينما تلتزم الصين بـ"تطوير علاقة مربحة للجانبين" مع الولايات المتحدة، فإن التشريع "يشوه الحقائق ويشوه مسار التنمية والسياسات الداخلية والخارجية للصين". وأضاف: "كيفية تخطيط الولايات المتحدة لتطوير نفسها وتعزيز قدرتها التنافسية هو أمر يخص الولايات المتحدة نفسها، ومع ذلك، لا ينبغي أن تعامل الولايات المتحدة مع الصين كعدو خيالي".