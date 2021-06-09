شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا .. حملة عالمية على الجريمة المنظمة تعتقل 81 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت 81 شخصا من بين 800 جرى اعتقالهم في إطار عملية عالمية تستهدف الجريمة المنظمة.

وقال المسؤولون أمس الثلاثاء إن العملية التي نفذتها الشرطة الأسترالية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الأوروبية أوقعت بأشخاص في أستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط يُشتبه بأنهم ضالعون في تجارة المخدرات العالمية.

والمعتقلون في النمسا في أقاليم من تيرول إلى الألب غربي فيينا ينتمون لعصابات مختلفة ويشتبه في ضلوعهم في جرائم مثل تهريب المخدرات والقتل.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في مؤتمر صحفي "الهدف من هذه العملية هو توجيه ضربة قوية للجريمة المنظمة وقد نجحنا في ذلك". وأضاف أن العصابات ضالعة في "تهريب المخدرات والسلاح على مستوى العالم وقبل كل شيء في أعمال عنف وحشية".

وجرت مصادرة 35 قطعة سلاح و707 كيلوجرامات من المخدرات 646 ألف يورو (787 ألف دولار) نقدا في 67 عملية مداهمة.