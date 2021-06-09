شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تشن حملات أمنية ضد محتالين عبر الانترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت السلطات الألمانية حملة أمنية موسعة ضد متهمين بارتكاب جرائم احتيال عبر الانترنت.

وأعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الاربعاء أن الحملة، التي شارك فيها 350 فردا من عناصر الشرطة، شملت 16 موقعا في ولايات بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا أنهالت، وقد أسفرت عن القبض على خمسة أفراد.

وبحسب البيانات، هناك إجمالي 20 متهما، يقيم بعضهم في دول أوروبية أخرى، متورطون في التحايل في حجز 13 ألفا و300 تذكرة إلكترونية للسكك الحديدية ببيانات بطاقات ائتمانية تم الحصول عليها عبر التصيد الاحتيالي على الإنترنت. وتسبب ذلك في خسائر مادية تقدر بنحو 450 ألف يورو.