حرارة شديدة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية إلى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث يسود طقس

شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائ للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.

وتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة وتنخفض مرة أخرى تسجل 35 درجة بداية من يوم الجمعة المقبل، والسواحل الشمالية 33 درجة ثم تصل لـ28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 39 حتى 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الغربية وجنوب سيناء شمال الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الأحد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الإثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.​