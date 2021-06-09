الإسكان: تسليم دفعة جديدة بمشروع سكن مصر في حدائق أكدتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدء جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي لحاجزيها.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203، 100، 104، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76، 126، 115، يوم الاثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135، 165، 149، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137، يوم الاثنين 21/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام .