شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يؤكد أهمية التغلب على كورونا لعودة الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه لا فرصة لعودة الاقتصاد، دون التغلب على جائحة كورونا.

وأوضح بايدن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "قلنا منذ البداية، لا توجد فرصة لعودة اقتصادنا ما لم نتغلب على الجائحة، والآن، بعد أكثر من عام من الظلام، نحن بصدد الظهور في النور"، مضيفاً، "احصل على لقاحك وقم بدورك للمساعدة في إعادة بلدنا إلى المسار الصحيح".

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تقل عن 1ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0656 صباحا بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى قرابة 4ر33 مليون حالة.