الجنايات تُحاكم مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد. ع"، وشهرته كابتن "ألو" 30 سنة، مدرب كرة قدم في حلوان، في غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل "عبدالله. م"، وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغًا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دفعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين، أولهما بأنه أشهر في وجهه سلاحًا أبيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلى أمره كاشفا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه، وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.