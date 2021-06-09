إغلاق قاعدة بيرل هاربور الأمريكية بعد تهديد محتمل

أغلق الجيش الأمريكي قاعدة بيرل هاربور في مدينة هونولولو بجزر هاواي الواقعة في المحيط الهادي وذلك بسبب تهديد بخطر محتمل.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن المسؤولين لم يقدموا تصريحا كاملا بعد أن أدى حادث أمني محتمل" إلى إغلاق بوابات القاعدة لعدة ساعات يوم الثلاثاء. وقال تشاك أنتوني، المتحدث باسم القاعدة، إن البوابات أعيد فتحها، "لكن لم يتم الكشف عن كل شيء". وأضاف إنه لا يستطيع الحديث عن طبيعة الوضع الأمني.

وفي وقت سابق ، قالت القاعدة في بيان صحفي إنه تم تعليق الجولات إلى النصب التذكاري لسفينة "يو إس إس أريزونا" أثناء الإغلاق. ولم يتضح على الفور ما إذا كان مسموحا لهم بالاستئناف. وقال الجيش أيضا إن التحقيق لا يزال جاريا في الحادثة.