الإمارات تطالب بموقف دولي حاسم لوقف جرائم الحوثي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بصاروخ وطائرة مفخخة، ما أسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عدداً كبيراً من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة المليشيات، يفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود، واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت محطة وقود في حي «الروضة» شمال مدينة مأرب أثناء وجود عشرات السيارات أمام المحطة بانتظار البنزين، ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وسيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.

في غضون ذلك، دعت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة لتبني تحقيق دولي مستقل لتقييم المخاطر المستمرة جراء الاستهداف المتواصل للمدنيين من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت المنظمة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق مدنيين في مدينة مأرب.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكد تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍّ لاستهداف المدنيين، في محافظات مأرب والحديدة وتعز التي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومن يقف وراءهم.