الكاظمي: نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس، إن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيرانها والقوى الإقليمية والدولية المختلفة.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية، أن «الحكومة تمكنت برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم إعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح». وتابع: «بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم». وأكد الكاظمي أن «شعبنا عانى كثيرا، وخذله الفاسدون وتجار الشعارات، ومن لا ضمير لهم، واليوم نضع أمامكم وبكل شفافية ما أنجزناه وما لم ننجزه بعد، وما نحن في طريق إنجازه، خدمة للعراق والعراقيين الذين يستحقون الأفضل». وأضاف أن «السنوات والعقود الطويلة من التخريب والتدمير أرهقت كاهل العراق، وراكمت على أهله المشاكل والآلام، وأسسنا مساراً للإصلاح والتغيير، وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً سنطوي سنوات الماضي وننطلق إلى مستقبل مشرق واعد يلبي آمال الشباب».

وقال الكاظمي: «لقد وضعنا أول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق، ومهدنا جميع المتطلبات للانتخابات، كما حققنا نجاحات في قطاع النفط والزراعة والاتصالات والموارد المائية، وفعّلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين». وأضاف: «على الرغم من كل المعرقلات وصعوبة المهمة التي تحملتها هذه الحكومة، مازلنا نعتقد أنها حققت تقدماً كبيراً في ملفّات عدّة ولن نصغي للأصوات التي غرضها النيل من الحكومة وعملها، خاصة إجراءاتها التي ضربت مطامعهم، لأننا وضعنا مصلحة العراق أولاً ولا مطامع لدينا».

أمنياً، أفاد مسؤول كردي محلي في العراق أمس، بمقتل أحد عناصر قوات البيشمركة الكردية برصاص قناص من مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وقال أديب جعفر، مدير ناحية دركار شمالي دهوك إن أحد عناصر قوات البيشمركة قتل أمس، على يد قناص من قوات حزب العمال الكردستاني التركي في أطراف مركز ناحية دركار وهو يؤدي واجباته الإعتيادية.

وفي سياق متصل، وصل وفد من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إلى إقليم كردستان لمتابعة تداعيات القصف التركي وهجمات قوات حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة، وعمليات تجريف الأراضي الزراعية وقطع أشجار الغابات، وموجات النزوح من القرى الكردية العراقية التي تتعرض للقصف المدفعي والجوي جراء العمليات العسكرية بين الجيش التركي، وعناصر حزب العمال الكردستاني.