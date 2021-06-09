التصويت الأحد على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

يصوّت البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، يوم الأحد المقبل، على منح الثقة للحكومة الجديدة، في المرحلة الأخيرة، قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتنياهو السياسي المخضرم المستمر في السلطة منذ 12 عاماً، حسبما أعلن رئيس «الكنيست» ياريف ليفين أمس.

ومنح الحكومة الإسرائيلية الثقة، التي يوحد عداء نتنياهو أعضاءها، يعني إنهاء حقبة رئيس الوزراء.

ومنذ إعلان التحالف المتنوع عن اتفاقه الائتلافي الأسبوع الماضي، تنافس نتنياهو على الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أحد الناجين السياسيين البارزين، وحث اليمينيين على رفض هذه الحكومة، التي وصفها بأنها «يسارية خطيرة».

وشكل رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد، في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب «يمينا» القومي وحزب عربي هو «الحركة الإسلامية الجنوبية».

وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب «يمينا» القومي الديني رئيساً للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لبيد الوسطي في عام 2023.

وقال ليفين في بيان: «إن النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان».