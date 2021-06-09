السودان: «الترويكا» و«إيجاد» توقعان على «اتفاق جوبا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

في خطوة مهمة اعتبرها سياسيون ومراقبون دعماً كبيراً لعملية السلام والمرحلة الانتقالية في السودان، وقعت منظمة «الإيجاد» ودول «الترويكا»، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، أمس، في الخرطوم على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية، والجبهة الثورية في عاصمة جنوب السودان، جوبا، أكتوبر الماضي.

ووقع عن دول «الترويكا» الثلاث المبعوث الأميركي دونالد بوث، ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن.

وبتوقيعها كشاهد على اتفاق السلام، تنضم دول «الترويكا» إلى الآلية الرقابة والتقييم، والتي تتكون من حكومة السودان وأطراف السلام ودولة جنوب السودان، وبقية الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق سلام جوبا.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال لقائه أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به دول «الترويكا» لتعزيز مسيرة السلام والاستقرار في السودان.