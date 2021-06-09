شكرا لقرائتكم خبر عن قيرغيزستان تشكل تهديدا مكثفا لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «أتلانتك كاونسل» إن قيرغيزستان ستان تشكل تهديدا مكثفا للولايات المتحدة.

وبحسب مقال لـ «ليليان بوسنر»، عندما تبحث نتفليكس وأمازون عن حبكة قصة الفيلم السياسي الكبير القادم، يجب ألا ينظروا إلى أبعد من قرغيزستان.

وأضافت: الظروف التي وصل فيها الرئيس القرغيزي «صادر جاباروف» إلى السلطة هي ظروف تعود إلى كتب التاريخ، إن لم تكن سينمائية.

ومضت الكاتبة تقول: لم يحدث أن تحول خاطف مدان يقضي عقوبة بالسجن 11 عاما من سجين إلى رئيس وزراء ورئيس بلاده في غضون أيام.

وأردفت: لكن عندما خرج المتظاهرون، الغاضبون من الانتخابات البرلمانية المزورة، إلى الشوارع في الخريف الماضي، لم يتم تحرير جاباروف فحسب، بل احتفل به عدد كبير من المواطنين القرغيزيين الذين يعتبرونه منقذا شعبويا.

وتابعت: منذ وصوله إلى السلطة في أكتوبر، كان يعمل بجد لتدمير وزارات قيرغيزستان، وإعادة كتابة دستورها، والسعي للانتقام من منتقديه، ومنهم الولايات المتحدة. وأضافت: في الأشهر القليلة الماضية، قمعت أجهزة الأمن القرغيزية المنظمات غير الحكومية والصحفيين والأكاديميين وأي شخص لديه الجرأة لانتقاد جاباروف بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالمثل وجدت المنظمات الأمريكية نفسها مستهدفة.

ونوهت بأنه تم استدعاء أندرو كوتشينز، وهو باحث محترم في آسيا الوسطى ورئيس الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى (AUCA)، إلى وزارة الداخلية في قيرغيزستان لاستجوابه بشأن استيراد المخدرات بشكل غير قانوني. من شبه المؤكد أن الأمر كان بمثابة رسالة ليس فقط إلى الجامعة ولكن أيضا إلى واشنطن. إضافة إلى ذلك، فإن الاتهامات الموجهة ضده هي جزء من حملة قمع مقلقة ضد المجتمع المدني القرغيزي ككل.

ونقلت عن القيرغيزية والناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى نازغول سيتبك قولها: إن أحد التفسيرات المحتملة لهذا الحادث هو الانتقام من انتقاد الولايات المتحدة لجاباروف والتدقيق في الجريمة المنظمة في قرغيزستان.

وأشارت الكاتبة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي في قيرغيزستان حافلة بمقاطع فيديو تضرب في القوة الناعمة للولايات المتحدة، حيث تحذر من أن الولايات المتحدة تخطط لبدء حرب في آسيا الوسطى وتصف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوقف الوطني للديمقراطية (NED)، وراديو أوروبا الحرة، وركائز أخرى للقوة الناعمة للولايات المتحدة كعملاء لتدمير قرغيزستان. وتابعت: تضاءل اهتمام واشنطن بآسيا الوسطى لبعض الوقت. بما أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من أفغانستان، فإن لديها مبررات أقل من المعتاد للتعامل مع آسيا الوسطى. فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة، فإن قيرغيزستان بعيدة عن كونها أولوية. كما لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة أن تنفق فيها بشكل معقول أكثر من روسيا أو الصين في منطقة تمثل أولوية لموسكو وبكين. وأضافت: لكن من المؤكد أن القوة الناعمة الأمريكية وجهود بناء الديمقراطية تحدث فرقا ملموسا عندما يتعلق الأمر بالسلامة والحريات المدنية لشعب قيرغيزستان.

وأشارت إلى أن السماح لحكومة قيرغيزستان بترسيخ نفسها من خلال جعل الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى كبش فداء يمكن أن يؤجج المشاعر الخطيرة المعادية لأمريكا التي يمكن أن تظهر في منظمات مثل داعش، التي تجند عناصر من قيرغيزستان.

وتابعت: تنفق الوكالات الحكومية الأمريكية ما بين 40 و60 مليون دولار سنويا في قيرغيزستان على مجموعة متنوعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والحكم في البلاد، ولكن يبدو أن العديد من سكان قيرغيزستان لا يتمتعون بفوائد هذه البرامج أو يرتبطون بها مع الولايات المتحدة.

وأردفت: الحقيقة أن محاولات الدولة القرغيزية لتشويه سمعة الولايات المتحدة على نطاق واسع أدت إلى سوء إدارة جسيم للموارد التي لا تصل إلى أولئك الذين يحتاجون إليها. وتابعت: عندما تبني الصين مصنعا في قيرغيزستان، تعرف قيرغيزستان من قام ببنائه. وبالمثل، تحرص روسيا على المطالبة بالفضل لمساهمات قوتها الناعمة. يجب على الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه.

وأردفت: تحتاج واشنطن باستمرار إلى طرح الحجة القائلة بأن الغرب ليس سبب مشاكل قرغيزستان. لا يمكن أن تسمح لجاباروف بجعلها كبش فداء للفساد المستشري وعدم المساواة في البلاد.