شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يقر تعيين أول قاض يسميه بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بغالبية واسعة تعيين أول قاضٍ اختاره الرئيس جو بايدن الذي يريد إضفاء مزيد من التنوع على النظام القضائي الفيدرالي بعد أكثر من 200 تعيين قام بها سلفه دونالد ترامب.

وثبت تعيين جوليان كزافييه نيلس بتأييد 66 عضواً، بينهم 17 جمهورياً، ومعارضة 33 ليصبح القاضي الفيدرالي لولاية نيوجيرسي.

وكان نيلس وهو أمريكي أسود يبلغ السادسة والخميس محامياً سابقاً في القطاع الخاص، ومن ثم مستشاراً في إحدى مناطق ولاية نيوجيرزي. وأصبح العام 2015 أحد رموز الشلل الذي تسببت به في واشنطن الانقسامات السياسية الكبيرة في عهد باراك أوباما.

وكان أوباما عينه قاضياً فيدرالياً في نيوجيرسي، لكن الجمهوريون عطلوا تعيينه على مدى أشهر، إلى أن ألغي مع انتخاب كونجرس جديد في عهد ترامب. وقال النائب الديمقراطي بيل باسكريل الذي يمثل ولاية نيوجيرسي: «هذا تعيين تاريخي وخطوة أولى مهمة لإعادة التوازن إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية المليئة بمنظرين يمينيين، ومتطرفين في السياسة».

ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في وقت لاحق أيضاً تعيين قاضية أخرى هي المحامية من أصل مكسيكي وياباني ريجينا رودريجيس (57 عاماً). ومنذ توليه مهامه عين بايدن 20 قاضياً في مناصب شاغرة في المحاكم الفيدرالية.

ويفيد البيت الأبيض أن بايدن «على اقتناع بأن النظام القضائي الفيدرالي يجب أن يعكس تنوع الأمة على صعيد الخبرة الشخصية والمهنية».

وتشمل تعييناته غالبية ساحقة من النساء، وتنطوي على تنوع كبير ما يشكل تحولاً كاملاً عن سياسة سلفه.

وعلى مدى أربع سنوات، أدخل دونالد ترامب أكثر من 230 قاضياً إلى المحاكم الفيدرالية، ثلاثة أرباعهم من الرجال و85 % من البيض بحسب منظمة «أمريكن كونستيتوشن سوساييتي».

وبما أن الشخص المعين يشغل المنصب مدى الحياة، سيترك ترامب بصمة طويلة المفعول على النظام القضائي في البلاد.

ويتحرك بايدن بسرعة لضمان إقرار أكبر عدد من التعيينات، قبل انتخابات منتصف الولاية في 2022 التي قد يفقد خلالها السيطرة على مجلس الشيوخ. ويفرض دستور الولايات المتحدة حصول القضاة الذين يختارهم الرئيس على موافقة هذا المجلس.