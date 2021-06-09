شكرا لقرائتكم خبر عن شتّتها ترامب.. الولايات المتحدة تجمع شمل 29 أسرة مهاجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تستعد السلطات الأمريكية لجمع شمل 29 أسرة مهاجرة جرى تشتيتها بموجب سياسة «لا تسامح» التي اتبعتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع بقاء مئات الأطفال بعيداً من آبائهم، على ما قال مسؤولون.

وقال وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، في بيان، إن وزارته «ملتزمة بالسعي الدؤوب لجمع شمل العائلات التي فرقتها الإدارة السابقة بقسوة». وتابع مايوركاس الذي يترأس فريق عمل حول لم الشمل الأسر: «حين قمنا بلم شمل أول سبع أسر الشهر الماضي، قلت إنّ هذه مجرد البداية». وأضاف: «خلال الأسابيع المقبلة سنقوم بلمّ شمل 29 أسرة أخرى».

وقالت وزارة الأمن الداخلي، إنّ فريق العمل حدّد 3913 طفلاً فرقوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك بين عامي 2107 و2021. وأضافت: «فريق العمل يتوقع أن وتيرة لمّ الشمل ستزداد مع بدء الإجراءات».

ورحب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب النائب الديمقراطي، جيرولد نادلر، والنائب زوي لوفجرين، بتقرير فريق العمل لكنّهما أشارا إلى أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود.

وقالا في بيان: «هذا التقرير المبدئي الذي نشره فريق العمل يوضح أن هناك تقدماً مهماً يتحقق لتخفيف الضرر الذي لا حدود له الناتج من سياسة تفريق الأسر الوحشية لإدارة ترامب». وتابع البيان: «مع ذلك، يجب بذل المزيد لضمان أن كل طفل سيتم جمعه سريعاً مع والديه، أو وصيّه القانوني في الولايات المتحدة».

وكان بايدن وعد بسياسة هجرة أكثر «إنسانية» بعد عهد ترامب وسياسته التي أطلقها في 2018 وقضت بـ«عدم التساهل بتاتاً» عبر إطلاق ملاحقات قضائية بحق أي شخص يدخل بصورة غير قانونية عبر الحدود مع المكسيك.

وكلف بايدن نائبته كامالا هاريس، قيادة الجهود في هذا الملف الشائك.

وبلغت عمليات توقيف مهاجرين من دون أوراق ثبوتية، ومن بينهم أطفال عبروا الحدود من دون أن يرافقهم بالغ، عند الحدود المكسيكية الأمريكية، أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً.

وأوقف نحو 180 ألف شخص، أكثر من 80 % منهم مهاجرون من المكسيك، أو من دول أمريكا الوسطى.