شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال المئات في حملة عالمية ضد عصابات الجريمة المنظمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومسؤولون من أستراليا أمس الثلاثاء، إن عصابات الجريمة المنظمة تعرضت لضربة عالمية، حيث اشترى أفرادها هواتف مشفرة يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون مراقبتها، الأمر الذي أدى إلى القبض على أكثر من 800 ومصادرة أطنان من المخدرات وأنواع مختلفة من الأسلحة وملايين الدولارات. وأضاف المسؤولون أن العملية التي نفذتها الشرطة الأسترالية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشرطة الأوروبية أوقعت بأشخاص في أستراليا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط يُشتبه في أنهم ضالعون في تجارة المخدرات العالمية.

وتمكن الشرطيون من قراءة رسائل زعماء المنظمات الإجرامية العالمية في نحو 100 دولة أثناء تخطيطهم لصفقات مخدرات ونقل أسلحة وعمليات اغتيال بفضل تطبيق «إيه إن أو إم» (إنوم) الذي كان يستخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفّرة. وقال مسؤولون إن الأدلة من «عملية درع طروادة» حالت دون وقوع حوالي 100 جريمة قتل ومكنت من إحباط العديد من عمليات شحن المخدرات على نطاق واسع.

وقال كالفن شيفرز مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي للصحفيين في مقر الشرطة الأوروبية «يوروبول» في هولندا إن العملية أفضت إلى «نتائج مذهلة». وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن العملية وجهت «ضربة قوية للجريمة المنظمة، ليس في هذا البلد فحسب وإنما سيتردد صداها... في أنحاء العالم».

وبدأت العملية بعد أن تمكنت الشرطة العالمية في العامين الماضيين من تعطيل شبكتين رئيسيتين أخريين للهواتف المشفرة يستخدمهما المجرمون، الأولى تعرف باسم إنكروتشات والثانية باسم سكايجلوبال. وقالت الشرطة النيوزيلندية «إن إغلاق منصتي الاتصال المشفرتين هاتين أوجد فراغاً كبيراً في سوق الاتصالات المشفرة». وأضافت أنه لملء هذا الفراغ، «قام مكتب إف بي آي بتشغيل شركة الأجهزة المشفرة الخاصة به واسمها«إنوم». وقال شيفرز إن هذا مكن مكتب التحقيقيات الفيدرالي من «قلب الطاولة» على المجرمين.

وتمثل الحملة الأمنية العالمية، «علامة فارقة» في تاريخ مكافحة الجريمة المنظمة.

(وكالات)