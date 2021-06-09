شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فناجين قهوة يومياً تهدد البصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن شرب 4 فناجين قهوة يومياً قد يضاعف من خطر الإصابة بمرض «الجلوكوما» الذي يهدد البصر بأربعة أضعاف بين أولئك الذين لديهم الاستعداد الوراثي تجاه ارتفاع ضغط العين.

وذكرت الدراسة التي أجريت في مستشفى «ماونت سيناي» في مدينة نيويورك، أن «الجلوكوما»

عبارة عن مجموعة من أمراض العيون التي يتلف فيها العصب البصري أو الشبكية، وتنتج عادة لتراكم الضغط داخل العين.

وقال لويس باسكوال مؤلف الورقة البحثية وطب العيون من المستشفى: «نشرنا سابقاً بحثاً يشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة عالية التوتر بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من المرض».

وتابع: «لكن في هذه الدراسة، أظهرنا أن العلاقة العكسية بين تناول الكافيين المرتفع والأرق كانت واضحة فقط بين أولئك الذين لديهم أعلى درجات المخاطر الجينية لارتفاع ضغط العين» بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وخلص فريق الدراسة، وفقاً لنتائجها، إلى أن الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بمرض الجلوكوما، سيكون من الأفضل لهم خفض تناول الكافيين يومياً، وهي المادة الموجودة في القهوة.