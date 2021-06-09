شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تسوي الأراضي في 4 مناطق بالمواردة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، عن الانتهاء من تسوية مناطق في المواردة السكنية، وتمهيد مجموعة من الطرق الحصوية لتسهيل الحركة أمام مركبات السكان في المناطق، وذلك بعد الإعلان في الماضي عن تسوية الأراضي للمساكن الجاهزة للبناء في المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وبتواجد المقاولين على أرض الموقع، كونها مناطق سكنية مكتظة بالسكان وبعدد كبير من البيوت.

وبين خلال مداخلة هاتفية أجراها على برنامج «البث المباشر» والمذاع عبر أثير إذاعة الشارقة، أنه تم إنجاز مناطق المواردة 1 و 2 و4 و5، والتي كانت تسمى في السابق السيوح 9 و 10 و12 و13 والتي مازالت تعرف بين أهالي منطقة السيوح، لافتاً إلى أن منطقة المواردة 3 يجري العمل على تسويتها حالياً بشكل انفرادي مع المقاولين، وذلك بحسب الطلبات المقدمة لدائرة الأشغال، من أصحاب المساكن الجاهزة للبناء.

وأكد ابن شاهين السويدي، أن الدائرة في الفترة الحالية قطعت شوطاً في أعمال تسوية الأراضي في مناطق المواردة، حيث أنجزت ما يقارب من 250 قطعة من إجمالي 800 قطعة.

وذكر أنه فيما يخص منطقة الشنوف ذات المساحة الكبيرة وهي من المناطق الجديدة التي تم تخطيطها مؤخراً من قبل دائرة التخطيط والمساحة، أجري خلال شهر رمضان تنسيق مع الدائرة بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم الخاصة بالمناسيب، وبعد تنظيم عدد من الاجتماعات والنزول إلى الموقع للتأكد من تيبوغرافيا الأرض والخدمات به، تبين وجود عدد من الملاحظات البسيطة، وتم التوصل إلى اتفاق، والانتهاء من طرح المشروع في مناقصة، وحالياً تجرى عمليات طرح العطاءات التي من خلالها تراجع بنود الأسعار فنياً ومالياً.