الدبيبة يبحث مع رؤساء والأجهزة الأمنية والعسكرية جهود مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، الليبي عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مع رؤساء ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة، جهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء الليبي، أوردته بوابة الوسط الليبية، أن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الوضع الأمني، وجهود مكافحة الإرهاب في المناطق الليبية المختلفة، وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن وتكامل العمل بينها.

حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة في ليبيا، وآمر القوة المشتركة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب ومعاونه، ومدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار، وعدد من المستشارين بديوان مجلس الوزراء المختصين بالشؤون الأمنية.