الأمم المتحدة: 2.7 مليون نازح يعيشون ظروفاً مأساوية بسوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 90% من أصل 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غربي سوريا يعيشون في ظروف قاسية أو كارثية، في ظل وضع إنساني متدهور.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض السوريين الأكثر ضعفاً هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون شخص محتاج، أكثر من 90% من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة أو كارثية، ولا سيما 2.7 مليون نازح داخلياً، مشيراً إلى أن معظمهم يعيشون في أكثر من 1000 مخيم غير رسمي على الحدود مع تركيا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوصول الوحيد للأمم المتحدة لهؤلاء الملايين من الناس من خلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، وهو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا.