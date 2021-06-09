ماكرون يتعرض للصفع أثناء جولة جنوب شرق فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - تاين إل هيرميتاج (أ ف ب)

صفع شاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه، أمس، أثناء زيارة إلى جنوب شرق فرنسا، في ثانية محطات جولته في أرجاء البلاد. وأظهرت الصور وبث قناة «بي إف إم» للأخبار ماكرون يقترب من حاجز لتحية رجل قام عوضاً عن مصافحته بصفع الرئيس البالغ 43 عاماً على وجهه.

وتدخل الحراس الشخصيون لماكرون سريعاً، وجرى اعتقال شخصين على الأثر، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وقالت سلطات المقاطعة الإقليمية في بيان: إنّ «الرجل الذي حاول صفع الرئيس وشخصاً آخر يخضعان للاستجواب راهناً على أيدي قوات الدرك».