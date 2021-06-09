إسرائيل تفرج عن 3 معتقلين أردنيين بينهم أقدم سجين

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (رويترز)

أكد مسؤولون أردنيون أن أقدم سجين أردني لدى إسرائيل عاد، أمس، إلى بلاده بعد أن قضى عقوبة بالسجن 20 عاماً لزرعه قنبلة في حافلة إسرائيلية، أسفرت عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص.

واعتُقل عبدالله أبوجابر، البالغ 44 عاماً، بعد انفجار العبوة الناسفة في الحافلة في تل أبيب في ديسمبر عام 2000. وكان واحداً من آلاف الأردنيين الذين وجدوا عملاً في إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بإبرام معاهدة سلام في عام 1994.

وقال شهود: إن أبوجابر، الذي كان ضمن 22 سجيناً سياسياً محتجزين في إسرائيل، توجه إلى منزل والديه في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، قرب العاصمة الأردنية عمان.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون بوزارة الخارجية: إن إسرائيل أسقطت الاتهامات عن أردنيين اثنين كانت اعتقلتهما، الشهر الماضي، لمزاعم عن عبورهما الحدود، وهما يحملان سكاكين. وكانت السلطات أحالتهما إلى المحاكمة، بعد فترة وجيزة من القبض عليهما.