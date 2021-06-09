اليمن.. مقتل 3 مدنيين بانفجار عبوات ناسفة في الضالع

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

قُتل 3 مدنيين وأصيب آخرون إثر انفجار عبوات ناسفة، في نقطة احتجاز تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، على حدود بين مديريتي «دمت وقعطبة»، بمحافظة الضالع.

وأكد مصدر أمني مقتل 3 مدنيين وجرح العشرات بينهم 8 نساء في تفجير عبوات ناسفة لميليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن الضحايا تم احتجازهم في نقطة أمنية للحوثيين في منطقة «نجد القرين» جنوب مدينة «دمت» أثناء مرورهم لأخذ جرعة لقاح كورونا في «مريس» بمحافظة الضالع.

كما أفادت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي احتجزت عشرات المسافرين والعائلات في منطقة «نجد القرين»، ومنعتهم من التوجه نحو منطقة «مريس» لتلقي لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانبي الطريق التي أوقف بجانبها عشرات المدنيين، انفجرت متسببة بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم 8 نساء، تم نقلهم إلى مشافي مدينة «دمت».

يذكر أن ميليشيات الحوثي تمنع لقاحات كورونا في مناطق سيطرتها، وتحجب المعلومات حول مخاطر الفيروس وتأثيره، وتقوّض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات.