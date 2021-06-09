الأمن المغربي يوقف 6 متطرفين بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أوقفت قوات الأمن المغربية، 6 أشخاص متطرفين بمدينة «سلا»، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لعمليات إرهابية في المغرب.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و39 عاماً، 4 منهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، وشخص واحد في جرائم المخدرات، وذلك بعد الاشتباه في حملهم لمشاريع ومخططات متطرفة، وتسخير الأموال المتحصل عليها من افتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين لأغراض تمويل أهداف إرهابية والمس الخطير بالنظام العام.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش في منازل المشتبه بهم أسفرت عن حجز نسخ من محاضر مزورة لحوادث السير، ومؤلفات ذات حمولة متطرفة، إضافة إلى أقراص طبية مخدرة.