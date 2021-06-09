السعودية وبريطانيا: لابد من الضغط على الحوثيين للانخراط في حل سلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، وسُبل تعزيزها، وبالأخص في الجوانب الدفاعية، إضافة إلى بحث سبل إنهاء الأزمة اليمنية عن طريق الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلمياً. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس، أن الأمير «خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ودومينيك راب استعرضا خلال اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات». كما بحث الجانبان دور السعودية وبريطانيا في إرساء الأمن والسلم الدوليين.

وبحث الجانبان أيضا، بحسب «واس»، مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل.

وشدد الجانبان السعودي والبريطاني خلال اللقاء على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلمياً.

وقال خالد بن سلمان بتغريدة في تويتر: «بحثت مع وزير الخارجية البريطاني الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، ورؤية بلدينا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وجهود إحلال السلام في اليمن على ضوء المبادرة السعودية».