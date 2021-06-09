اليمن: شبكة ألغام الحوثي البحرية تحمل بصمات إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أكد مسؤول عسكري يمني أن شبكة الألغام البحرية الحوثية المثبتة في قاع البحر بكابلات خاصة، والتي كشفتها القوات المشتركة أمس الأول، تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني وخبراء ميليشيات «حزب الله» اللبناني.

وقال رئيس عمليات المقاومة الوطنية العميد ركن عبدالرحمن السامعي، إن اكتشاف شبكة ألغام بحرية حوثية مثبتة بقاع البحر في أرخبيل حنيش ينبئ عن وجود شبكات مماثلة في المناطق البحرية الحساسة في عرض البحر الأحمر، وسيتم توسيع عمليات المسح لتطهيرها. وأوضح العميد السامعي، في بيان صحافي وزعه الإعلام العسكري، أن «اكتشاف شبكة ألغام بحرية مثبتة في قاع البحر جاء في إطار عمليات مسح متواصلة يقوم بها فريق هندسي من المقاومة الوطنية وخفر السواحل وتشمل مناطق مرور حركة السفن التجارية وسفن الصيد».

وأضاف أن هذه المناطق البحرية يحتمل أن تكون الميليشيات الحوثية التابعة لإيران قد فخختها قبل دحرها من الساحل الغربي.