“مخالب الصقر 4”.. انطلاق المناورات المشتركة بين القوات السعودية والأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انطلقت مناورات التمرين المشترك “مخالب الصقر 4” بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

ويهدف التمرين، وفق ما أودته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.