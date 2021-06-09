تركيا: دهس المسلمين في كندا «وحشية» يجب وضع حد لها

الشارقة - اميمة ياسر - وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عملية الدهس المتعمدة التي أودت بحياة 4 أفراد من عائلة مسلمة وأدت إلى إصابة طفل في كندا، بأنها عمل وحشي مخيف يجب وضع حد له.

وأشار قالن في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن هذا العمل الإجرامي كان بدافع الإسلاموفوبيا، مضيفا: "هذا يعد أحدث مثال لتحول الخوف لكراهية ثم إلى عداوة ثم إلى عنف. يجب وضع حد لهذه الوحشية".

وكانت الشرطة الكندية أعلنت أمس عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهاما لشاب يبلغ من العمر 20 عاما ألقت القبض عليه قرب موقع الحادث.