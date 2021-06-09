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تمكنا من التصدي لها .. الملك عبد الله يكشف عن المؤامرة التي تعرضت لها الأردن

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الشارقة - اميمة ياسر - قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن "مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى "أننا تمكنا من التصدي لها".

وخلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، شدد على أن "الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن".

واعتبر أن "نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات"، لافتا إلى " أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون".

وشدد على "ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف"، مشيرا إلى أن "هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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