الأمن الفرنسي يعتقل شخصين بعد صفع أحدهما الرئيس ماكرون على وجهه (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها، الثلاثاء، في منطقة لادروم الفرنسية.

ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تسجيل فيديو يظهر لحظة تعرض ماكرون للصفعة وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

وأظهر الفيديو، رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف: "تسقط الماكرونية"، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

ويظهر المقطع أيضا تدخل حرس ماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض بعيدا عن الرئيس.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، أكد فريق ماكرون صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قال الإليزيه إن ماكرون واصل زيارته بعد ذلك، فيما تم اعتقال الرجل واحتجازه للتحقيق معه.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي)، الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.