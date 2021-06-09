بالصوت والصورة.. مواطن فرنسي يصفع الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه.. ويهتف: «تسقط الماكرونية»

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصفع من قبل أحد المواطنين، خلال جولة للرئيس في منطقة جنوبي البلاد.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته قناة "روسيا اليوم"، الصفعة التي فوجئ بها ماكرون بينما تدخل حرسه سريعاً للامساك بالشخص المعتدي على الرئيس.

وأظهر المقطع رجلاً يرتدي قميصاً أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف ”تسقط الماكرونية“، قبل أن يوجه إلى ماكرون صفعة على وجهه.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن الشرطة تحتجز شخصين بعد الحادث الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهر في مدينة تاين لارميتاج، عندما ذهب الرئيس للقاء أشخاص تجمعوا خلف الحواجز.

وبحسب الرواية الرسمية، فإن الضربة لم تصل وجه الرئيس، بل تصدى لها أحد حراس أمن الرئيس.