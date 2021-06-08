الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء العاصمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية من اتجاه الأجواء اللبنانية، طبقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية في سماء العاصمة دمشق.



والشهر الماضي، نفذت مروحية إسرائيلية، هجوما على إحدى مناطق محافظة القنيطرة السورية دون وقوع خسائر.

وقالت وكالة الأنباء السورية، حينها، إن مروحية إسرائيلية نفذت هجوما على إحدى مناطق محافظة القنيطرة دون وقوع خسائر.

وكانت عدة انفجارات قد دوت في مواقع باللاذقية وحماة، حيث كشفت وسائل إعلام سورية عن أنها ناجمة عن "قصف إسرائيلي"، وأسفرت عن مقتل شخص.

وطالما هاجمت إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.