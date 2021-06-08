المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يناقش توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند مع نائب رئيس الوزراء الليببي توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان لها، أن نورلاند ناقش هاتفيا مع نائب رئيس الحكومة الليبية رمضان أبو جناح، الثلاثاء، الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

وأدان نورلاند في الاتصال الهجوم الإرهابي -الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي- في في سبها 6 يونيو/حزيران الماضي وعبّر عن تعازيه لأسر الضحايا.

وقتل شرطيان في عملية إرهابية انتحارية -تبناها تنظيم داعش الإرهابي- استهدفت بوابة أمنية في مدينة سبها جنوبي ليبيا عبر سيارة مفخخة انفجرت فور وصولها إلى وسط البوابة بين الآليات والأفراد.

ويواصل الجيش الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.



وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أطلق الجيش الليبي عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

وأكد المبعوث الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة.

ورحب بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء البلاد، واتفق كلاهما على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر/كانون الأول.