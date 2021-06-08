اعتقال 40 طالبًا عسكريًا بتركيا.. والتهمة غولن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارات باعتقال 40 طالبًا عسكريًا؛ بتهمة انتمائهم لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، الثلاثاء، صدر القرار عن النيابة العام بالعاصمة أنقرة.



ووفق الصحيفة فإن الطلاب الصادر بحقهم قرارات الاعتقال، سبق أن تم فصلهم من الأكاديميات العسكرية بزعم انتمائهم لجماعة غولن الذ تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن انقلاب مزعوم في 2016.

وفور صدور قرارات الاعتقال بدأت قوات الأمن في مداهمة منازل المطلوبين لاعتقالهم والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.



اتهامات باطلة

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.