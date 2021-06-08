شكرا لقرائتكم خبر عن «الكنيست» يصوت الأحد على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الثلاثاء، أن الكنيست (البرلمان) سيصوّت يوم الأحد المقبل على منح الثقة للحكومة الجديدة، في المرحلة الأخيرة قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتنياهو السياسي المخضرم المستمر في السلطة منذ 12 عاماً.

ومنح الحكومة الإسرائيلية الجديدة الثقة- التي يوحد عداء نتنياهو أعضاءها- يعني إنهاء حقبة رئيس الوزراء الذي جنح فيها وبقوة نحو اليمين.

وكان رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لبيد شكل في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب يمينا القومي المتطرف والقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس. وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب «يمينا» القومي الديني رئيساً للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لبيد الوسطي في عام 2023.

وقال لبيد المذيع التلفزيوني السابق في بيان عقب الإعلان عن موعد التصويت إن «حكومة الوحدة على الطريق، ومستعدة للعمل ممثلة لكل شعب إسرائيل». وقال ليفين في بيان إن «النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 يوينو/حزيران 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان». ورحب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين، مشيراً إلى أن «حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني إسرائيل». وسينهي حصول لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل، لم تفض خلالها أربع انتخابات إلى تشكيل حكومة مستقرة.

(وكالات)