شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يعاودون اقتحام الأقصى.. واعتقالات بالضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية التي واصلت المداهمات والاقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتخللها اعتقال عدد من الشبان، في وقت بدأت وفود الفصائل الفلسطينية في التوافد على القاهرة، تلبية لدعوة القيادة المصرية للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني المزمع أن تبدأ السبت المقبل.

استفزازات المستوطنين

وبحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحم عدد من المستوطنين ساحات الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية بساحاته، ومنهم من قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة، وتلقوا شروح عن «الهيكل» المزعوم، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحامات، مع دعوات جمعيات استيطانية إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى غداً الخميس، وذلك رداً على إلغاء الشرطة ما تسمى ب«مسيرة الأعلام» في القدس القديمة.

وفي ظل ذلك، عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس، جلسة لبحث قرار الشرطة إلغاء «مسيرة الأعلام»، والمسارات البديلة التي اقترحت، علماً بأن الشرطة اقترحت تنظيم المسيرة في ساحة البراق.

ومن جانب آخر، شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس اقتحامات للقوات الإسرائيلية، تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.

تصعيد إسرائيلي

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات إسرائيل التهويدية. وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس، أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته يواصل التصعيد ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها كحبل نجاة يرى فيه الأفضل لتثبيت حكمه».

وحذرت الوزارة من «خطورة قرار المستشار القضائي لحكومة نتنياهو برفض التدخل في إخلاء عائلات حي الشيخ جراح، وترك القرار للمحكمة الإسرائيلية العليا، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم على 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي».

الحوار الفلسطيني

وعلى صعيد آخر، بدأت وفود الفصائل الفلسطينية في التوافد على القاهرة، تلبية لدعوة القيادة المصرية للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني المزمع أن تبدأ السبت المقبل. وتهدف الجلسات لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد كافة الفصائل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني المعترف به دولياً. وأشارت مصادر فلسطينية إلى وصول وفدي حركتي «فتح»و«حماس»على أن تصل بقية الفصائل اعتباراً من مساء أمس، حيث من المقرر أن تعقد الفصائل، بعد تمام وصولها، اجتماعات تشاورية لها قبل الاجتماع الرسمي يوم السبت المقبل للاتفاق على رؤية موحدة بشأن الخطوات اللازمة، لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة ورؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.(وكالات)