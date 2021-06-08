شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين استهداف الحوثيين محطة وقود في مأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365” ووام:

دانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محطة وقود في محافظة مأرب اليمنية بصاروخ وطائرات مفخخة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في مأرب، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات على مدينة مأرب التي تحتضن عدداً كبيراً من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات، يفاقم الوضع الإنساني في اليمن. كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لإفساح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا في هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

على صعيد آخر، زار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، امس، العاصمة الإيرانية طهران، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً متصاعداً لإيقاف إطلاق النار في اليمن، وأبرزه مباحثات وفد المكتب السلطاني العماني مع قيادات ميليشيات الحوثي في صنعاء، التي لم يكشف عن نتيجتها بعد.

وقال وزير الخارجية اليمنية الدكتور احمد عوض بن مبارك: «إن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن خطوة مهمة جداً لمعالجة كل القضايا الإنسانية، إضافة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويجب على الحوثيين اقتناص هذه الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل».

جاء ذلك لدى لقاء جمع الوزير اليمني، امس الثلاثاء، في مسقط برئيس مجلس الدولة العماني عبدالملك الخليلي، الذي ناقش وإياه تطورات الأوضاع في اليمن وجهود السلام الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب. وأكد المسؤول العماني حرص بلاده على تحقيق السلام الدائم في اليمن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، مجدداً التأكيد على موقف عُمان الثابت الداعم لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن ابن مبارك إشادته بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في دعم الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية وإحلال السلام الشامل والاستقرار في اليمن والمنطقة، مجدداً التأكيد على أن الحكومة اليمنية تدعم تلك الجهود وتتعاطى بإيجابية مع كل جهود السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني ووقف نزيف الدم الجاري منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 واحتلال العاصمة صنعاء، وتوسعها للمدن الأخرى، وما تلاها من معاناه إنسانية وتدمير للنسيج الاجتماعي وتدهور اقتصادي. وقال وزير الخارجية اليمنية: «آن الأون أن توقف أصوات المدافع، وأن تقرع أجراس السلام، وأن تغتنم الميليشيات فرصة إحلال السلام والتعاطي مع الموقف العماني والمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب والجلوس في طاولة المفاوضات من اجل إعلاء مصلحة الشعب اليمني وإحلال الأمن والسلم في اليمن».