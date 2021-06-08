شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تقاطع البرلمان بعد احتلال مقاعدها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

في مشهد بات مكرراً، احتل نواب من كتلة الـ31 المعارضة مقاعد الوزراء في جلسة مجلس الأمة الكويتي التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، ما حدا بالحكومة إلى إعلان مقاطعتها الجلسة، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها واستمرار مسلسل التأزيم بين السلطتين انتظاراً لتدخل الأمير الشيخ نواف الأحمد إما بإقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. وقال الغانم: أبلغتني الحكومة بعدم حضورها الجلسة الممتدة إلى جلسة اليوم الأربعاء بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة، وبالتالي ترفع الجلسة وفقاً للمادة 116 من الدستور.

وأكد نواب كتلة الـ 31 في مؤتمر صحفي أنه في حال لم تعد الأمور إلى نصابها ويواجه رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ووزراؤه الاستجوابات الموجهة لهم فإن الأمور تكون قد وصلت إلى طريق مسدود وبات الحل بالعودة إلى الشعب، فيما دعا عدد من النواب الخالد للاستقالة.