شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثو الترويكا يؤكدون دعمهم لـ«الانتقالية» بالسودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبعوثو دول الترويكا دعمهم لحكومة الفترة الانتقالية في السودان، مشيدين بجهود عملية السلام الشامل، ومعربين عن أملهم في أن تؤتي المفاوضات التي تجري في جوبا حالياً أُكلها في القريب العاجل، فيما أمن اجتماع المجلس القيادي لقوى نداء السودان، على ضرورة مواجهة كل التحديات التي تواجه التحالف حتى يضطلع بدوره الريادي والقيادي في إصلاح الفترة الانتقالية ودعم التحول الديمقراطي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوثين، أمس الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بمكتبها، مؤكدين أن توقيعهم كضامن لاتفاق جوبا للسلام يأتي من حرصهم على الوقوف إلى جانب السودان لعبور التحديات، وكسب تأييد المجتمع الدولي، مما سيسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاق.

من جانبها، رحبت المهدي بمبعوثي دول الترويكا مؤكدة حرص السودان على تجاوز كل العقبات؛ للوصول إلى اتفاق سلام شامل ينهي الخلافات ويعبر بالبلاد إلى طريق التنمية والاستقرار، داعية دول الترويكا لمواصلة دعمهم وتأييدهم للسودان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه.

جدير بالذكر أن دول الترويكا بتوقيعها كشاهد على اتفاق سلام جوبا ستنضم إلى الآلية المكونة للرقابة والتقييم والتي تتكون من حكومة السودان وأطراف السلام وجنوب السودان وبقية الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق جوبا للسلام.

إلى ذلك، أمن اجتماع المجلس القيادي لقوى نداء السودان الذي انعقد مساء أمس الأول الاثنين بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، على ضرورة مواجهة كل التحديات التي تواجه التحالف حتى يضطلع بدوره الريادي والقيادي في إصلاح الفترة الانتقالية، ودعم التحول الديمقراطي.

وناقش الاجتماع قضايا الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، وبعد مداولات ونقاشات جادة اتسمت بالشفافية والصراحة والوضوح، تم التأمين على أن الأزمات التي تمُر بها البلاد تتطلب وحدة قوى التغيير وتماسُك الجبهة الداخلية؛ حفاظاً على وحدة البلاد واستتباب الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات الثورة. وحث الاجتماع الحكومة على الاهتمام بمعيشة الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية ووضع حد للانفلات الأمني بأقاليم السودان المختلفة والإسراع بالإصلاحات؛ لإنهاء معاناة النازحين واللاجئين وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية إلى مناطقهم الأصلية، كما طالب الاجتماع بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وتذليل كافة الصعاب التي تواجهه، وأعلن عن دعمه الكامل للمفاوضات الجارية بجمهورية جنوب السودان استكمالاً للعملية السلمية بالبلاد. (وكالات)