شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم دامٍ في نيجيريا يخلّف 27 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا - أ ف ب

قتل 27 شخصاً على الأقل، بعد أن هاجم مسلحون سوقاً وملعب كرة قدم في بلدة في وسط نيجيريا في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت الشرطة، الثلاثاء.

وتحقق شرطة ولاية بنوي في الهجوم الدامي، في الولاية التي تشهد باستمرار مواجهات دامية بين مزارعين ورعاة رحل من أجل الوصول إلى الموارد.

وقالت متحدثة باسم شرطة بنوي، إنّ الهجوم حصل في منطقة اغاتو، حين كان السكان المحليون يهمون بإغلاق السوق.

وأوضحت أن التحقيقات جارية لكشف دوافع الهجوم. وتروّع عصابات سرقة الماشية وخطف السكان قرى في شمال غربي نيجيريا ووسطها، حيث تمارس الخطف والقتل والنهب وإحراق المنازل.

والأسبوع الماضي، قتل 88 شخصاً، حين هاجم عشرات من لصوص الماشية يستقلون دراجات نارية قرى في منطقة دانكو-واساغو في ولاية كيبي.

وعمدت العصابات مؤخراً إلى استهداف مدارس، حيث خُطف مئات الطلاب منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتشكل الهجمات في شمال غربي نيجيريا ووسطها، جزءاً من التحدي الأمني الذي تواجهه قوات الرئيس محمد بخاري، مع تزايد المخاوف من تغلغل متطرفين في هذه المناطق.