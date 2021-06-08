شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تبحث المستقبل الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي اجتماعاً مع الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، وذلك لبحث سبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية في مجال استشراف المستقبل الأمني من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تعزّز الاستشراف الأمني الدولي.

وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، الذي ترأس الاجتماع من جانب شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم، على الشراكة مع كافة الجهات والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية.