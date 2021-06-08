شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء وشرطة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالهيئة، اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والتنسيق في التعاون الأمني المستقبلي، وعرض مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة والخاصة بالترشيد والاستغلال الأمثل للطاقة.

وفي بداية اللقاء، رحب السويدي باللواء سيف الزري الشامسي، معرباً له عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين مختلف المؤسسات والدوائر المحلية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف الجهود؛ لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة الشارقة.

واستعرض السويدي، خلال اللقاء، جهود الهيئة ومسيرتها التطويرية والمبادرات التي أطلقتها؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وأثنى على الجهود الملموسة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمع.

ومن جانبه، أشاد اللواء سيف الزري الشامسي بمبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة؛ لتوعية فئات المجتمع بهذه القضية الحيوية، والتي لاقت تجاوباً ملموساً من مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وفي ختام الاجتماع وجه قائد عام شرطة الشارقة الشكر لرئيس الهيئة، وأشاد بجهود الهيئة ومشروعاتها التطويرية، وحرصها على تفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمبادرات التي تطلقها.

كرم المقدم عمر بوغانم مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة الشارقة المواطنة مريم الحمادي بعد قيامها بعمل إنساني، وتقديمها الإسعافات الأولية لمصاب في حادث مروري، بناء على شهادتها وخبرتها الطبية والتي ساهمت بالتقليل من تفاقم الإصابات للمصاب، لحين وصول دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث بمدينة الشارقة.

وأكد بوغانم أن ما قامت به مريم الحمادي هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير، إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول الإسعاف الوطني.