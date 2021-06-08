شكرا لقرائتكم خبر عن يعتدي على سيدة ويسرق هاتفها خلال إطعامها قططاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي حكماً بحبس آسيوي عامين وتغريمه 2350 درهماً وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بالاعتداء على سيدة آسيوية وسرقتها بالإكراه أثناء إطعامها قططاً بمحيط منزلها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر الماضي حين تقدمت سيدة آسيوية ببلاغ يفيد بتعرضها للاعتداء وسرقة هاتفها بمحيط منزلها في منطقة الديسكفري جاردن في دبي، وحسب إفادة المجني عليها في التحقيقات فإنها تعرضت لاعتداء بجسم صلب على رأسها غابت على أثره عن الوعي وسقطت على الأرض حين كانت تطعم قططاً بين البنايات في محيط منزلها.

وذكرت أنها استعادت وعيها بعد دقائق واكتشفت سرقة هاتفها وسحبها من موقع الاعتداء عليها، حيث نقلت إلى المستشفى وثبت تعرضها لكسر في الجمجمة تلقت على أثره العلاج لمدة تزيد على 20 يوماً حسب تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي.