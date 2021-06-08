شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تسجل تسليمات كبيرة من طائرات 737 ماكس في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة بوينج الثلاثاء إنها سلمت 10 طائرات 737 ماكس في مايو أيار مقارنة مع أربع قبل شهر، بينما تعكف شركة صناعة الطائرات الأمريكية على تجاوز مشكلة كهربائية أدت إلى انقطاع مصدر رئيسي للسيولة في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت بوينج التي مقرها شيكاجو إنها سلمت ما مجموعه 17 طائرة إلى شركات طيران في مايو أيار، ليصل بذلك إجمالي التسليمات للأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 111 طائرة، وفقا لأحدث بيانات الشركة الصادرة اليوم.

وبالإضافة إلى طائرات 737 ماكس العشر، قالت بوينج إنها سلمت طائرتين من طراز 787 دريملاينر إلى شركات طيران في مايو أيار. وكانت تسليمات الطائرة قد توقفت مؤقتا، إذ كانت إدارة الطيران الاتحادية تراجع المزيد من التحليل والبيانات حول عيوب متعلقة بالإنتاج.

وقالت بوينج أيضا إنها سلمت طائرة واحدة من طراز 747-8 إلى شركة طيران يونايتد بارسيل سيرفيس، واثنتين من طراز 767 وواحدة 777 إلى فيديكس كورب المنافسة الشهر الماضي، وتلقت طلبيات لعدد 73 طائرة في المجمل.

وتألفت الطلبيات الإجمالية من 61 طائرة من طراز 737 ماكس، منها طلبية جديدة من 34 طائرة من مشتر رفضت بوينج الكشف عنه، وخمس طائرات 787-9 دريملاينر وطائرة شحن واحدة من طراز 777 للوفتهانزا الألمانية. وطلب مشترون لم يفصَح عن أسمائهم ست طائرات شحن إضافية من طراز 777.

(رويترز)