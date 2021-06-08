شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية بلاغات شيكات بـ 644 مليون درهم في بر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها 644 مليوناً و164 ألف درهم خلال العام الماضي، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 767 مليون و433 ألف درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وأوضح، أن برنامج تسوية بلاغات الشيكات حلّ مشكلات كبيرة، فالمتهمون في هذه القضايا غالباً ليسوا مجرمين، وحين يتم حل البلاغات المحررة ضدهم ودياً، يمكنهم ممارسة نشاطهم مجدداً واستمرار حياتهم.

وأشار إلى انخفاض مؤشر بلاغات الشيكات لدى المركز بنسبة 36%، لافتاً إلى أن المراكز عمدت إلى تخصيص مكتب داخل التوقيف، يمكن للطرفين الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً.