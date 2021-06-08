شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف العربية يؤكد من دبي تعزيز العلاقات عبر القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة اجتماعات الدورة الـ(131) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية والتي عقدت بشكل حضوري وافتراضي في دبي، تحت عنوان: «القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي».

ورحب الرميثي في كلمة له برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية في بلدهم الإمارات التي كانت وستظل موئلاً للأشقاء العرب.

ونوه إلى أهمية الخروج بقرارات مهمة خصوصاً في ظل التحديات والظروف التي يمر بها العالم خلال جائحة كورونا، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد والقطاع الخاص العربي ويلبي تطلعات وآمال الشعوب العربية وأهداف العمل العربي المشترك.

وناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، وصدرت قرارات مهمة بشأن تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية عبر القطاع الخاص.

وقال أسامة مصطفى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق في سوريا: إن الدول المشاركة في اجتماعات اتحاد غرف التجارة العربية أجمعت على التزامهم بدعم إعمار سوريا في كافة المجالات.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة و الزراعة في ليبيا إن بلاده ستستضيف المؤتمر الـ 19 للمستثمرين العرب في 24 أكتوبر المقبل.

ووافق رؤساء اتحادات الغرف العربية بالإجماع على استمرار أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي في منصبه لأربع سنوات جديدة.

وبحث الاجتماع دور الاقتصادات الرقمية في تجاوز الأزمات التي شهدها قطاع الأعمال لاسيما العربي والإجراءات التي اتخذتها الغرف التجارية والمبادرات التي أسهمت في ديمومة الأعمال والاستفادة من الإجراءات الاحترازية في استمراريتها خلال الأزمات وإطلاق منصات إلكترونية رقمية من شأنها تسهيل تقديم الخدمات والشهادات والخدمات. (وام)