نشرة الحوادث.. الطعن على براءة نجل كامل أبوعلي وحبس ريناد عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة العامة تطعن على براءة المتهم هيثم كامل أبو علي في قتل فتاة بالخطأ

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي في قضية قتل فتاة بالخطأ.

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك".

شاب يقتل أخاه ويصيب والدته وشقيقه الثالث بالصف

أنهى شاب حياة شقيقه وشرع في قتل والدته وشقيقه الثاني بمركز الصف جنوب الجيزة، بسبب خلاف على الميراث.

مأساة سيدة بسبب كيس قمامة.. والزوج: "عايز حق مراتي"

العاشرة صباح السبت الماضي، كعادته خرج "أحمد الدقاوي" من منزله بمركز كرداسة شمال الجيزة قاصدا محل عمله كسائق بشركة "س.ش.". اصطحب الرجل ابنته الكبرى "١٥سنة" لاستخراج شهادة ميلاد لها على وعد بالعودة قبل الغروب لتناول وجبة الغداء مع زوجته وأطفالهما الأربعة، لكن سيناريو مغاير كان في انتظاره.

حبس "فتاة تيك توك" ريناد عماد 3 سنوات

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "فتاة تيك توك" ريناد عماد بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.