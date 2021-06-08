الخارجية البريطاني: نشجع القادة الأمنيين العراقيين على التدريب في المملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، دعم بلاده للعراق في مجالات الانتخابات والاقتصاد والأمن.

وقال راب، في تصريحات للإعلام العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القوات الأمنية العراقية يمكنها السيطرة والمسك بزمام الأمور ونحن ندعمها، لذلك نشجع القادة الأمنيين العراقيين للقدوم إلى المملكة المتحدة لغرض التدريب.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أنه عقد اليوم اجتماعات مهمة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين، حيث تم التوقيع على اتفاقية استراتيجية بين بريطانيا والعراق، موضحا أن بريطانيا تدعم العراق في مجالات الانتخابات والاقتصاد والأمن، وقدمت مليون جنيه استرليني لمراقبة الانتخابات المقبلة من أجل أن تكون حرة ونزيهة.

وأشار إلى أن لدى العراق نقطة انطلاق نحو مستقبل مشرق، وبريطانيا موجودة لتقديم الدعم له، مؤكدا أن بريطانيا تقدم دعما مشتركا للعراق لكونها جزءا من "ناتو".

وحول الورقة البيضاء أوضح راب، أنه ناقش مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الورقة الإصلاحية البيضاء لدعم الاقتصاد العراقي ودفعه إلى الأمام، مبينا أن هناك فرصا لجذب الاستثمار إلى العراق.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة عدم الاعتماد على النفط والغاز ويمكن تطوير قطاعي الصناعة والزراعة، لافتا إلى أن بلاده ستدعم الحكومة العراقية في تحقيق الأهداف المحددة بالورقة البيضاء.

وأشار إلى أن هناك شركات بريطانية على أعتاب الاستثمار في العراق، مؤكدا أن هناك أرضية خصبة للاستثمار في العراق.