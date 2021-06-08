إيطاليا تعتقل مجموعة متطرفة خططت للهجوم على قاعدة للناتو

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن المجموعة التي تم اعتقالها تتألف من 12 شخصا كانوا يروجون لأفكار نازية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب الصحيفة، بعد مراقبة طويلة تمت مداهمة مكان وجود المجموعة التي كانت تسمى «جماعة روما الآرية»، حيث صادرت الشرطة أدلة وكتبا خاصة بها.
وقامت المجموعة المتطرفة بنشر أفكارها على مختلف منصات التواصل في العديد من الدول.
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