برلمان اليابان يدين انقلاب ميانمار

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن هذه الخطوة تعكس نية اليابان إظهار معارضتها للمجلس العسكري في ميانمار قبيل قمة مجموعة الدول السبع
الصناعية الكبرى المقرر في بريطانيا، الجمعة المقبل.
ووصف القرار، الذي تبناه مجلس النواب خلال جلسة عامة، الانقلاب العسكري في ميانمار بأنه «عمل لسحق جهود وتوقعات التحول الديمقراطي».
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