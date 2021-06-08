برلمان اليابان يدين انقلاب ميانمار

تبنى مجلس النواب الياباني قرارا يدين الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في ميانمار مطلع فبراير الماضي، ويدعو الدولة التي تقع فى جنوب شرقي آسيا إلى العودة للديمقراطية.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن هذه الخطوة تعكس نية اليابان إظهار معارضتها للمجلس العسكري في ميانمار قبيل قمة مجموعة الدول السبع

الصناعية الكبرى المقرر في بريطانيا، الجمعة المقبل.

ووصف القرار، الذي تبناه مجلس النواب خلال جلسة عامة، الانقلاب العسكري في ميانمار بأنه «عمل لسحق جهود وتوقعات التحول الديمقراطي».